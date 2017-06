Domenico Criscito, difensore dello Zenit San Pietroburgo, è tornato a parlare dell'ipotesi del ritorno in Serie A ai microfoni di Radio Crc: "Ho un altro anno di contratto qui in Russia ma io e la mia famiglia stiamo pensando di tornare in Italia. Il mio procuratore lo sa, mio figlio inizierà le elementari e ci piacerebbe che lo facesse nel nostro Paese. Ora sono in vacanza in Sardegna, non appena tornerò in Russia ne parleremo meglio. Napoli? Mai dire mai, da napoletano mi piacerebbe giocare lì. Sono stato vicino tante volte. Per ora non c'è stato nulla, ma vediamo nei prossimi mesi cosa succede. Il Napoli quest'anno ha fatto vedere un calcio straordinario, Sarri è davvero un ottimo tecnico. Insigne, poi, è cresciuto tantissimo, un giocatore fantastico. Secondo me hanno fatto bene a rinnovargli il contratto, è il futuro del calcio napoletano. Il CSKA Mosca possibile euro-avversario del Napoli ai preliminari di Champions? E' una squadra rognosa ma penso che il Napoli sia dieci volte più forte".