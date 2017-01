L'Atalanta dice no all'Empoli per Grassi, al PSG per Kessie, al Chievo per Paloschi e al Pescara per Pesic. Dal club abruzzese (ora sulle tracce della punta croata Perica dell'Udinese) via Benfica è in arrivo l'ex milanista Cristante, atteso a Bergamo per le visite mediche. Come terzo portiere può rientrare Rossi dal Teramo. Per la prossima stagione già prenotati il brasiliano Schmidt (San Paolo) e Mancini (Perugia), mentre Fazzi (Perugia) arriverà nel 2018.