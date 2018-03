Niente Cristante per la Lazio. Il centrocampista in forza all'Atalanta sarebbe vicino all'approdo alla Roma, come riporta il Corriere dello Sport. La Roma sarebbe sul punto di presentare un'offerta per il giocatore di 35 milioni di euro.



CONCORRENZA - Cristante è uno dei punti di forza dell'Atalanta, tanto da aver attirato le mire di Lazio, Juventus e Inter. La società giallorossa vorrebbe battere tutti sul tempo e bruciare per rapidità i concorrenti sul mercato.