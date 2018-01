Bryan Cristante, al Corriere della Sera, si è espresso così sulla cessione del Milan che lo ha venduto molto presto al Benfica: "Io il nuovo Redondo me l'hanno affibbiato a 15 anni al Milan, ma io non sono un regista. In rossonero ho esordito a 16 anni in Champions League. Mentre mi alzavo dalla panchina Ibrahimovic mi diceva: 'Vai tranquillo'. Io non capivo nulla, ed è stato meglio così: testa libera e via. Quando a 18 ho esordito in campionato ormai ero un veterano... Fin da piccolo mi parlavano di un grande futuro. Non so perché il Milan mi ha venduto, ma ho accettato volentieri: al Benfica è stata una grande esperienza".