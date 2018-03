Si scrive Bryan Cristante, si legge Duracell. Con quella di oggi contro il Bologna sono addirittura 23 le partite consecutive senza riposare da ottobre per il centrocampista dell'Atalanta, che sia da titolare o subentrante. Condite da numeri importanti, perché il classe '95 scuola Milan è a quota 10 gol segnati in stagione tra campionato e Europa League senza la minima intenzione di fermarsi. Anzi, Bryan vuole riattaccare la spina mentre il mercato continua a ronzare attorno all'incursore della Dea: è sempre nella lista della Juventus, il suo nome resta forte per le idee della Roma ma un rischio sorpresa non va escluso.



COME KESSIE - Proprio i giallorossi devono stare in guardia. Sì, perché un anno fa di questi tempi lavoravano per prenotare Franck Kessie dall'Atalanta: sembrava una formalità, affare ai dettagli per bloccarlo in anticipo, non fosse che la Roma si è incagliata sui dettagli e non ha mai chiuso lasciando spazio all'inserimento del Milan che ha portato a casa il centrocampista. Dalla fabbrica dei Percassi - e del grande lavoro di Gasperini, soprattutto - arriva anche Cristante che la Roma ha provato a prendere in anticipo dall'Atalanta, un anno dopo. Ad oggi però non c'è alcun accordo e si rischia il colpo di scena, una seconda edizione: altri club si stanno attivando su Bryan, non va mai dimenticata l'Inter mentre la Juve c'è ma farà le sue valutazioni sui centrocampisti con più calma senza scordare che Allegri lo conosce bene. La Roma non ha tempo da perdere perché altrimenti può andare incontro a un Kessie bis anche con Cristante: talentuoso, italiano, di qualità e stimatissimo da Eusebio Di Francesco come da Monchi. Tutti indizi di un obiettivo giallorosso. Con il rischio di lasciarselo sfuggire...