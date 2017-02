Bryan Cristante, ultimo acquisto dell'Atalanta, ha parlato durante la sua presentazione della sua nuova avventura a Bergamo: ''Sono molto contento, la scelta di venire qui è mia, perché arrivo in un grandissimo gruppo che sta facendo un ottimo campionato. Non da quest'anno, ma storicamente. Gasperini? E' stato uno dei motivi che mi ha spinto a Bergamo, con lui si lavora forte e i risultati si fanno vedere. La squadra mi ha fatto una bella impressione. I mieti obiettivi? Inserirmi bene e fare il meglio possibile. Conoscevo già qualche giocatore, in primis Petagna. Sono cresciuto all'estero e adesso voglio rilanciarmi in Italia. Non vedo l'ora di vedere dal vivo la curva dell'Atalanta: contiamo di fare una grandissima partita''.