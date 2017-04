"E' un onore enorme segnare 100 gol in Europa. Ieri è stato un giorno speciale, con una vittoria importantissima, e voglio ringraziare il Real Madrid e i miei compagni per darmi l'opportunità di fare una così bella carriera in questo club". Cristiano Ronaldo si gode lo storico traguardo, arrivato con la doppietta che ieri ha permesso ai Blancos di stendere il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions all'Allianz Arena. "I gol di ieri li descriverei in un modo molto semplice: impressionanti. Sono stati unici perché stavamo perdendo ed era complicato rimontare, ma ci siamo riusciti e sono contento di queste due reti perché ho aiutato il Real Madrid a vincere. Magari arriverà un'altra doppietta al Bernabeu. Abbiamo un piccolo vantaggio e spero che i tifosi ci diano una mano, perché sarà una battaglia complicata. Speriamo che il Real Madrid vinca e di andare così in semifinale".