Cristiano Ronaldo ha parlato, stando a quanto riportato da ESPN, dei motivi che lo spingono ad allenarsi con così grande dedizione, ribadendo che la sua motivazione non è mai stata il denaro: ''Cerco di essere sempre il migliore nel mio lavoro, e do il massimo per riuscirci. Penso che sia fondamentale puntare ad essere il numero uno, il miglior giocatore del mondo. La mia motivazione è giocare a calcio e dare il massimo. I soldi mi interessano solo nella misura in cui mi permettono di vivere un vita confortevole e indipendente''.