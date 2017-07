Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sè. Questa volta però non è per l'ennesimo trofeo vinto, ma per un mistero che molti suoi fan non riescono a risolvere: perché uno dei giocatori più ricchi e famosi del mondo, noto per aver avuto come compagne di vita alcune delle donne più belle del globo, non ha mai voluto avere dei figli da loro?



LE NASCITE - Cristian Ronaldo è diventato papà per tre volte fino ad adesso: nel 2010 in una clinica in California è nato Cristiano Ronaldo Junior mentre lo scorso 4 giugno, dalla stessa clinica, sono nati i gemelli Mateo ed Eva. Il Daily Mail ha deciso di indagare su questo aspetto: è volato in California dove ha trovato una cartella di fila in cui Cristiano Ronaldo risulta come donatore, mentre il nome della madre non viene precisato. Secondo il giornale questo, unito all'uso di embrioni congelati, chiarisce quale sia l'intento di Ronaldo: riuscire a creare un perfetto "Mini-CR7". I motivi dietro questa scelta starebbero dietro la difficile infanzia del ragazzo, cresciuto dalla madre senza una figura paterna. L'idea di Ronaldo è quella di dimostrarsi ancora una volta al mondo come artefice primo del proprio destino, anche in materia di figli; un senso di potere, la voglia di far passare l'idea che lui sia in grado di comprarsi qualunque cosa, anche una famiglia. Nel mentre però, le voci sulla possibile gravidanza della sua attuale compagna, Georgina, continuano. La famiglia CR7 quindi continua a crescere, in attesa del clone perfetto.