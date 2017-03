Cristiano Ronaldo sta vivendo una stagione difficile, come testimoniano i suoi numeri; il fuoriclasse portoghese sta faticando soprattutto in Champions League, dove ha trovato la via del gol solo due volte con una media di una rete ogni 315 minuti. Pessima notizia per il Real Madrid e buona nuova per il Napoli che questa sera dovrà affrontare CR7 al San Paolo nel match di ritorno degli ottavi di finale.