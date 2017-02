Il 5 febbraio potrebbe sembrare una data come le altre, ma per il mondo del calcio recentemente ha assunto un significato particolare: di fatto è diventato il giorno... dei paperoni del pallone. Non ce ne vogliano Hagi, Palacio o la memoria del grande Cesare Maldini, ma su tutti tre giocatori tra i più ricchi del pianeta festeggiano oggi il loro compleanno.



STIPENDIO MONSTRE - Naviga nell'oro cinese Carlos Tevez, che a 33 anni è in assoluto il calciatore con l'ingaggio più elevato: 40 milioni di euro netti a stagione per due anni dallo Shanghai Shenhua, quanto percepito nelle precedenti avventure tra Manchester City, Juventus o Boca Juniors sembra una cifra irrisoria in confronto allo stipendio monstre che il trasferimento in Asia gli garantisce.



L'UOMO DEI RECORD - Non se la passa molto peggio Cristiano Ronaldo, 32 anni oggi e 23 milioni di euro netti l'anno dal Real Madrid: a far felice CR7 più che l'ultimo rinnovo sono i successi ottenuti nell'anno appena trascorso, Champions League, Europeo, Mondiale per club e Pallone d'Oro tutti nel 2016, mai nessuno come lui nella storia. E da qui c'è anche un ritorno economico considerevole dagli sponsor: circa 80 milioni di euro l'anno di guadagno complessivo lo rendono lo sportivo più pagato del mondo, con tanti saluti alle stelle dell'NBA o del Football Americano.



IL FUTURO - Tevez e Cristiano Ronaldo, ma non va dimenticato anche chi si sta facendo strada in questa classifica e di anni ne ha quasi 10 in meno rispetto ai due sopracitati: Neymar festeggia oggi 25 anni, 22 invece i milioni di euro che il Barcellona gli riconosce a stagione con l'ultimo prolungamento. Da anni è stabilmente tra i primi giocatori nella corsa al Pallone d'Oro, ha già vinto tutto con il club catalano e ha anche regalato il primo oro olimpico della storia al Brasile: Pelé lo ha già incoronato, secondo O' Rei il suo erede è più forte di Messi e CR7. Anche per Neymar è un compleanno ricchissimo, non solo dal punto di vista economico.



