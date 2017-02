Tra pochi giorni Roma e Fiorentina saranno impegnate nelle gare di andata di Europa League valevoli i sedicesimi di finale, rispettivamente contro Villarreal e Borussia Mönchengladbach. Calciomercato.com ha voluto conoscere le impressioni su queste due gare e sulle due squadre in generale a chi ha giocato in Serie A e nelle coppe europee con entrambe le maglie, ovvero l'ex centrocampista Cristiano Zanetti:



​Zanetti, come giudica la sfida di Europa League che la Roma si appresta ad affrontare contro il Villarreal? '

La Roma sta attraversando senza dubbio un bellissimo momento, e c'è il rientro di Salah che è molto importante perché riesce a creare superiorità numerica. Con questi presupposti può senz'altro andare molto avanti in Europa League'.



E l'impegno della Fiorentina contro il Borussia Mönchengladbach come lo vede?

'La Fiorentina può e deve puntare senza dubbio al passaggio del turno. Sulla panchina c'è un ottimo allenatore ed è pur sempre un'ottima squadra; come la Roma può andare avanti nella nella competizione, anche se i giallorossi forse hanno un impegno un po' più difficile. In ogni caso vedo in entrambe le squadre le qualità per poter superare il turno'.



Quali possono essere i giocatori su cui puntare in queste due gare per entrambe le squadre?

'Per la Roma secondo me è proprio Salah che può essere determinante in gare di questo genere, magari però deve ritrovare ancora un po' di condizione. Per i viola vedo un Bernardeschi in ottima forma, quindi punterei su di lui, in Europa può essere davvero un elemento decisivo'.



Invece in campionato, che finale di stagione si aspetta per Roma e Fiorentina?

'I giallorossi hanno tutte le carte in regola per potersi piazzare almeno in Champions League; bisogna aggiungere che, anche se la Juventus si è dimostrata molto forte, il campionato non è chiuso, e fino all'ultima giornata la matematica non può precludere nulla. Ritengo invece che alla Fiorentina basterebbe soltanto un po' di continuità in più per poter ripuntare di nuovo ad un piazzamento in Europa League'.