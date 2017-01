Una Croazia felice, una Croazia triste: sono le due facce spagnole di Marko Livaja e Sime Vrsaljko, che in questa stagione stanno vivendo due situazioni diametralmente opposte in territorio iberico. Un capovolgimento di ruoli insolito, visto e considerato qual era stato l'excursus delle carriere dei due giocatori.



RINASCITA A LAS PALMAS - Povera di soddisfazioni quella di Livaja, per quanto riguarda l'esperienza italiana: tante polemiche nelle sue esperienze, tra Inter, Atalanta ed Empoli, pochissimi gol. Ma la solfa è cambiata alle Canarie, al Las Palmas: l'attaccante classe '93 ha ritrovato un ottimo feeling con l'ambiente e con il gol, tanto da tornare quello degli inizi di carriera, quando imperversava nella Primavera nerazzurra, dopo aver stupito Samaden con l'Hajduk Spalato. Svincolatosi dal Rubin Kazan, visto che in Russia non si era mai ambientato, in estate ha firmato un contratto quadriennale con il Las Palmas, squadra con la quale sta deliziando le platee della Liga: l'ultima impresa la doppietta realizzata ieri sera in casa dell'Atletico Madrid, inutile ma comunque prestigiosa. Per lui 6 reti in 15 presenze stagionali, e un futuro che potrebbe essere ancora nel Belpaese.



VRSALJO, C'E' L'INTER? - Presente diametralmente opposto ma destino che potrebbe essere il medesimo, per il connazionale Vrsaljko: passato in estate all'Atletico Madrid dal Sassuolo, per 16 milioni di euro, non si è ambientato alla corte di Simeone, che l'ha utilizzato con il contagocce. Solo tre misere presenze nella Liga, che l'hanno fatto mestamente uscire di scena, tanto che il giocatore starebbe già pensando ad un ipotetico ritorno in Italia: dalla Spagna infatti affermano che ci sarebbe l'Inter sulle sue tracce. L'Inter che fu di Livaja, e che potrebbe diventare anche del terzino classe '92: se una parte di Croazia ride, l'altra piange.



@AleDigio89