Spesso la Coppa Italia è stata importante crocevia per l'Inter, che proprio partendo dai trionfi nella competizione nazionale, ha poi saputo avviare una serie importantissima di successi. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come la società nerazzurra e Stefano Pioli, tengano particolarmente alla gara di questa sera contro il Bologna.



"Ottavo di Coppa Italia cui Stefano Pioli tiene moltissimo. Non tanto perché sarà un’altra sfida contro il suo passato - finora gli ha detto sempre bene -, quanto perché alla Pinetina vorrebbero tornare presto ad alzare un trofeo e questa manifestazione ha costituito alcuni snodi fondamentali nella storia recente del club. Il ciclo iniziato con Mancini nel 2005 infatti nacque dalla finale vinta contro la Roma, mentre il Triplete nel 2010 fu avviato dalla magia di Milito contro gli stessi giallorossi, mentre con Leonardo un anno dopo - avversario il Palermo - è arrivato l’ultimo trofeo in bacheca".