Juve-Bonucci, ultima corsa. L’indiscrezione era nell’aria da tempo, ora c’è qualcosa di più. L’interesse concreto del Milan e i colloqui avviati con l’agente del calciatore, Andrea Lucci. L’ipotesi di vedere Bonucci in rossonero ha fatto breccia anche sulle lavagne dei bookmaker inglesi, che da tempo offrono le quote sul futuro del difensore. E nelle scommesse è entrato di prepotenza proprio il Milan, inserito in tabellone dopo le ultime news e piazzato in cima alle possibili destinazioni, a 5,50. Se Bonucci parte, andrà in rossonero dicono i bookmaker. Si punta a 6,50 sul City, che pure inseguiva il giocatore tempo fa, si sale invece a 13,00 sul Chelsea, tra i primi a cercare un dialogo per Bonucci.