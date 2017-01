Il Crotone è vicino a chiudere per lo svincolato Bodmer a centrocampo, dopo il no di Gnoukouri (Inter). Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, in difesa affondo col Milan per il prestito di Ely, invece attesa in attacco con la Samp per Budimir che a breve deciderà se restare in blucerchiato o accettare la corte di un altro club (su di lui anche Chievo e Bari).