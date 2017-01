Crotone-Bologna: 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 51’ Dzemaili.



Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden (77’ Simy), Crisetig, Capezzi (57’ Nalini), Palladino; Trotta (64’ Gnahorè), Falcinelli. All. Nicola



Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis (28’ Krafth), Gastaldello (42’ Oikonomou), Maietta, Masina; Nagy, Viviani (82’ Pulgar), Dzemaili; Di Francesco, Destro, Krejci. All. Donadoni.



Arbitro: Calvarese di Teramo



Ammoniti: 4’ Palladino (C), 41’ Gastaldello (B), 67’ Falcinelli (C), 71’ Masina (B), 75’ Maietta (B), 85’ Nagy (B).