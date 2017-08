Ante Budimir, attaccante del Crotone, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro il Verona: "Oggi è mancato il gol, abbiamo creato sette occasioni da rete senza riuscire a segnare. Possiamo essere contenti per l'impegno che abbiamo messo in campo, dobbiamo sbagliare meno occasioni. Per noi tutte le partite sono le stesse, dobbiamo affrontarle con massimo impegno per conquistare più punti possibili".