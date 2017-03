Leonardo Capezzi, centrocampista del Crotone, parla in vista della sfida al suo passato, contro quella Fiorentina dove è cresciuto e dove ha diviso il campo con Bernardeschi: "Siamo carichi in vista di domenica. A prescindere dalla sconfitta contro il Napoli, abbiamo fatto una buona prestazione. Oggi siamo ripartiti con gli allenamenti, carichi e determinati per la gara contro la Fiorentina. Ci aspetta una gara difficile, contro una squadra importante e di qualità. All'andata abbiamo fatto una grande partita, cercheremo di ripeterci. Bernardeschi, Astori, ne conosco molti, a Firenze ho trascorso tanto tempo per loro. Con Berna poi ho un grande rapporto, sono felice domenica di rivederlo. Abbiamo fatto due grandi prestazioni nelle ultime due partite in casa, la strada è giusta bisogna continuare così e i risultati arriveranno. Sono dieci finali, dobbiamo dare il massimo ".