Il Crotone al lavoro, l’obiettivo è quello di regalare un paio di rinforzi di livello per l’allenatore Davide Nicola. Il direttore Beppe Ursino, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, ha chiesto al Milan il prestito di Rodrigo Ely. C’è il sì del difensore brasiliano ma l’ostacolo è relativo all’ingaggio: i calabresi dovrebbero assicurare i restanti 500000 d’ingaggio del milione netto previsto secondo il contratto che lo lega al club rossonero.



ASSE CON L’INTER - Affari in vista anche con l’Inter. Raggiunto l’accordo con l’Inter per Assane Gnoukouri per un prestito con diritto di riscatto ma il giocatore non è così convinto. Ursino proverà a stringere per il difensore Yao mentre per Jonathan Biabiany la strada è in salita: il giocatore aspetta una chiamata importante per lasciare Milano, l’Inter vorrebbe monetizzare dalla sua cessione.