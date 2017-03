Al termine dell'allenamento odierno, il portiere del Crotone Alex Cordaz ha parlato con la stampa in vista della sfida col Chievo: "Vista la classifica per noi tutti i campi sono difficili, è una delle ultime possibilità che abbiamo e non vogliamo sprecarla. Abbiamo lavorato molto e staccato mentalmente, adesso a Verona dobbiamo dare una svolta al nostro campionato. Non abbiamo il tempo di guardare contro chi giochiamo, dobbiamo centrare due-tre risultati di fila per tornare a giocarcela. Dobbiamo pensare esclusivamente ai fatti, le parole lasciano il tempo che trovano".