Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, è intervenuto a Radio CRC: "Stiamo facendo un mercato diverso rispetto allo scorso anno, c’è più disponibilità, forse perché ci conoscono. Abbiamo messo a segno 3 colpi importanti finora, ma la squadra non è ancora completa. Vorrei far ritornare Trotta e Crisetig e poi prenderò un difensore centrale e un centravanti. Vogliamo fare un po' come il Napoli e quindi ripartire dalle ultime partite della scorsa stagione e il primo allenamento che ho visto stamattina è proprio improntato sull’entusiasmo, sulla velocità e sulla serenità. Grassi? Vorremmo prenderlo, ma ci sono anche altre squadre con potenzialità maggiori delle nostre. Grassi da noi sicuramente giocherà, altrove non so e credo convenga sempre andare dove si gioca. Ho accennato a Giuffredi, il suo agente, il nostro interesse e in settimana sentirò anche Giuntoli. Tra stasera e domani sentirò ancora Giuffredi. Luperto mi piace, ma non credo sia in grado di giocare da titolare da noi. Il Napoli si batterà per lo scudetto ed ha fatto la campagna acquisti più giusta. La squadra è spettacolare, gioca un calcio bellissimo, ma oltre al Napoli, attenzione all’Inter che può essere un’altra antagonista. Il Milan è un’incognita perché ci sono troppi stranieri e avranno bisogno di tempo. Per combattere con la Juve ci vogliono le armi che ha il Napoli: il gioco, l’organizzazione".