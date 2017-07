Un gradito ritorno, quello di Marcello Trotta al Crotone. È tutto fatto per far sì che uno dei principali artefici della scorsa salvezza torni in Calabria: la trattativa è stata infatti appena chiusa dal dg Raffaele Vrenna. Si tratta di un nuovo prestito dal Sassuolo: la firma avverrà già in giornata, lo riporta Sky Sport.