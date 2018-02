Niccolò Zanellato, centrocampista del Crotone, si presenta in conferenza stampa: "Ringrazio il presidente e la dirigenza per questa opportunità, sono molto felice di essere qui a Crotone. E' vero, c'era un interesse da tempo, spero di onorare la maglia tutte le volte che entrerò in campo, ripagando tutti per la fiducia. La prossima gara contro l'Inter? Vengo dal Milan, una casualità che la prima partita sia proprio a San Siro contro l'Inter. Sarò pronto in ogni caso, mi alleno sempre bene in settimana e cercherò di cogliere le opportunità. Le mie caratteristiche? Sono un giocatore offensivo, ho sempre giocata mezzala, preferisco a sinistra ma posso giocare anche a destra o mediano. Mi piace attaccare la porta, diciamo che preferisco di più correre in avanti che indietro, però sono sempre stato abituato a fare entrambe le fasi, sono sempre a disposizione. Il Crotone? Già conoscevo alcuni ragazzi, ma le persone che ho incontrato qua sono state tutte gentili e mi hanno aiutato subito ad integrarmi. Perché il Crotone? Al Milan lo spazio era poco, e il Crotone ha dimostrato di essere una piazza formidabile per i giovani".