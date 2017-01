Crotone-Empoli 4-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 24’ Stoian (C), 39’ Mchedlidze (E), 56’, 90’ (rig.), 90’+2’ Falcinelli (C)



​Crotone (4-3-3): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis (72’ Capezzi); Palladino (77’ Trotta), Falcinelli, Stoian (dal 90'+1' Nalini). All. Nicola.



​Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Bellusci, Costa, Dimarco; Krunic, Dioussè, Croce; Pucciarelli (86’ Zajc); Mchedlideze (78’ Thiam), Marilungo (59’ Maccarone). All.Martusciello.



Arbitro: Tagliavento di Terni



Ammoniti: 34’ Ceccherini (C), 57’ Falcinelli (C), 57’ Krunic (E), 63’ Rosi (C)