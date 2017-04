Diego Falcinelli, attaccante del Crotone, parla a Goal.com prima della sfida con il Milan: "Credevamo alla salvezza quando eravamo indietro 10 punti, figuriamoci ora. E non è che lo diciamo solo per automotivarci, ci crediamo davvero. Siamo in un momento di forma eccellente, ci riesce tutto facile e i 10 punti conquistati nelle ultime 4 giornate stanno lì a testimoniarlo. Senza falsa modestia, per come stiamo ora, non mi stupirei se vincessimo tutte le ultime cinque. Battere il Milan? E’ nelle nostre corde. È una gara fondamentale per noi, ma lo è anche per loro che hanno bisogno di punti per la corsa all'Europa League. Sappiamo però di essere in un ottimo momento e nel nostro stadio non temiamo nessuno. Sono convinto che l'atmosfera domenica sarà caldissima, ci sono tutte le condizioni per fare un altro grandissimo risultato. Stiamo vivendo un momento magico, dobbiamo approfittarne".