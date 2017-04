Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha parlato in mixed zone dopo la vittoria ottenuta contro l'Inter: "Speriamo di non fermarci più. Adesso la salvezza non è più un miraggio. Sono sfinito perchè negli ultimi minuti abbiamo sofferto contro una grande squadra, ma ci sta. Oggi abbiamo fatto una partita superlativa. Ho sempre detto che la squadra non meritava questa classifica. Ora le due vittorie di fila ci lasciano ben sperare, l'Empoli è a solo tre punti, abbiamo il vantaggio negli scontri diretti e speriamo di raggiungerlo il prima possibile".