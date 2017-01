Il Crotone sta iniziando a muoversi per rinforzare la rosa, ma a gennaio non ci saranno rivoluzioni. Gli interventi saranno mirati a rinforzare la rosa senza stravolgerla; Nicola ha chiesto un colpo per reparto per poter avere a disposizione più alternative. In difesa si guarda a giovani di prospettiva come Guy Yao, classe '96 dell'Inter, Rodrigo Ely del Milan e Arlind Ajeti del Torino, entrambi classe '93. Per il centrocampo il sogno è Lucas Silva, brasiliano che sta trovando poco spazio al Real Madrid, ma piacciono anche Faragò del Novara e Gnoukouri, in uscita dall'Inter. In attacco i nomi più caldi sono quelli di Budimir della Sampdoria e Alberto Cerri della Spal; quasi impossibile, invece, arrivare a Filip Djordjevic della Lazio.