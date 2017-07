Il Crotone è in campo nella prima amichevole stagionale, in cui i Pitagorici affrontano la Rappresentativa Crotonese. Negli undici titolari non c'è Oliver Kragl, primo acquisto dei calabresi, arrivato dal Frosinone; sui social è invece sempre attiva la compagna del centrocampista, Alessia Macari, la Ciociara di Avanti un altro che si rilassa in vacanza.