Illavora solo al mercato in uscita e se pernon è ancora arrivata la fumata bianca definitiva, c'è un altro giocatore che potrebbe lasciare il club rossonero nei prossimi giorni. Si tratta del centrocampista classe '98ancora a secco di minuti giocati in Serie A in questa stagione e solo due gare all'attivo in Europa League.Dopo circa un'ora e mezza, si è concluso il vertice tra Crotone e Milan per il prestito di Zanellato. Come appreso da Calciomercato.com,, col direttore sportivo Beppe Ursino, il direttore generale Raffaele Vrenna e il presidente Gianni Vrenna. Il club calabrese è pronto a chiedere il prestito secco del centrocampista che si è già detto disponibile al trasferimento alla corte di Zenga.