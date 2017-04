Crotone-Inter 2-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 19’, 22’ Falcinelli (C), 65’ D’Ambrosio (I)



​Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden (68’ Sampirisi), Barberis (75’ Capezzi), Crisetig, Stoian; Falcinelli, Trotta (73’ Acosty). All. Nicola



Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Murillo (46’ Eder), Ansaldi (46’ Palacio); Kondogbia (81’ Joao Mario), Medel; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. All. Pioli



Arbitro: Guida di Torre Annunziata



Ammoniti: 47’ Ceccherini (C), 47’ Martella (C), 47’ Palacio (I), 51’ Banega (I), 90’ Acosty (C)



Espulsi: 68’ Nicola (C)