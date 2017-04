Sfida fondamentale allo Scida tra Crotone e Inter. In palio punti fondamentali per la salvezza, con i padroni di casa che sognano l'impresa per accorciare sull'Empoli, e per l'Europa League, con i nerazzurri che vogliono sfruttare il pareggio tra Atalanta e Sassuolo. Questo il match presentato dalle statistiche Opta: il match d’andata, vinto 3-0 dall’Inter, è l’unico precedente tra le due squadre in Serie A. Il Crotone, che nella scorsa giornata ha vinto la sua prima gara in trasferta nel massimo campionato, non ha mai ottenuto due successi consecutivi in Serie A. I calabresi hanno raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite interne in A, rimanendo a secco di gol in ben quattro occasioni nel parziale. L’Inter ha ottenuto il successo in cinque delle ultime sette trasferte di campionato (1N, 1P), tante quante ne aveva vinte nelle precedenti 21 partite fuori casa in A (4N, 12P). L’Inter ha subito nove gol nelle ultime cinque giornate, dopo che nelle precedenti cinque aveva incassato una sola rete. Le partite del Crotone hanno prodotto soltanto tre gol nel primo quarto d’ora di gioco: nessuno, infatti, ha segnato (2) e subito (1) meno gol dei calabresi nei primi 15 minuti.



L'Inter è la squadra che ha effettuato più conclusioni su situazioni di palla inattiva in questa Serie A, 116. Sono 26 in particolare le occasioni create su palla inattiva da Éver Banega, che ha già fornito 6 assist vincenti in questo campionato: l’argentino è a soli due assist dal suo record in un top-5 campionato europeo (8 assist nel 2009/10 con il Valencia).

Mauro Icardi ha segnato un solo gol nelle ultime 11 partite giocate in trasferta in Serie A: il 5 marzo a Cagliari. Diego Falcinelli è a quota nove gol in questo campionato: l’ultimo giocatore di una squadra calabrese ad andare in doppia cifra in Serie A è stato Bernardo Corradi (10 reti con la Reggina 2008/09)



FORMAZIONI:



CROTONE: Cordaz ; Rosi, Ceccherini , Ferrari, Martella; Rohden , Crisetig , Barberis , Stoian ; Falcinelli , Trotta. Allenatore: Nicola



INTER: Handanovic ; D'Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi ; Medel , Kondogbia ; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. All. Pioli .