Paolo Valeri di Roma 2 è stato designato per arbitrare il match di mercoledì pomeriggio tra Crotone e Juventus, recupero della 18a giornata di campionato che non venne giocata lo scorso dicembre per la concomitanza della finale di Supercoppa tra Juve e Milan. Il fischietto romano ha già arbitrato entrambe le squadre in questo campionato. Lo scorso settembre era il direttore di gara di Empoli-Crotone (2-1), mentre Valeri ha già arbitrato la Juve nelle trasferte contro Palermo e Chievo, entrambe vinte dai bianconeri.