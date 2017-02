Il presidente del Crotone, Vrenna ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "La partita di mercoledì con la Juve è un evento importante per la città e per tutta la Calabria, nel 2006 in Serie B fu una grande festa. Cercheremo di lottare per non perdere. ma niente è impossibile: la Juve ha perso anche a Genova".



CALCIOMERCATO - "L'anno scorso i bianconeri hanno cercato Ferrari e a gennaio noi abbiamo chiesto Kean, ci piaceva molto e avrebbe potuto fare bene qui. Ma Marotta è stato irremovibile, non ha voluto che si muovesse".