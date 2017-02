Recupero della 18° giornata di serie A e sfida da testa-coda della classifica: il Crotone penultimo ospita la Juventus prima solitaria e con la possibilità di allungare ulteriormente sulle inseguitrici. I bianconeri cercano la quarta vittoria consecutiva, vogliono mantenere l'imbattibilità (tre gare a porta inviolata, un solo gol subito nelle ultime sei partite) e in caso di successo potrebbero volare a +7 sulla Roma, dando una decisa spallata al campionato. Allegri senza due pedine importanti come Chiellini e Marchisio e con di fronte un avversario che non può permettersi di perdere per provare a mantenere vive le ultime speranze di rimonta salvezza: una sola vittoria e un pareggio nelle ultime sei partite, il Crotone di Nicola ha bisogno di trovare punti per crederci e per questo è pronto a dare battaglia tra le mura amiche dell'Ezio Scida. Fischio d'inizio alle 21, arbitra il signor Paolo Valeri di Roma.