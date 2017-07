Claiton dos Santos, nuovo difensore della Cremonese, saluta i tuoi vecchi tifosi di Crotone: "Grazie per avermi fatto sempre sentire uno di famiglia ovunque io andassi. Il mio grazie per aver vissuto insieme a voi momenti di straordinaria felicità, passando dalla salvezza all’ultimo minuto dell’ultima giornata in Serie B, al trionfo della storica conquista della Serie A e ancora una salvezza all’ultimo secondo, ma questa volta in A. Sono stati tre anni fantastici in cui ho avuto l’onore di indossare la fascia di capitano della gloriosa Crotone".