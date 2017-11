Bologna-Crotone: 2-3



Cordaz 5.5: incolpevole sulla doppietta di Verdi, mette sempre una pezza dove può. Nonostante ciò i gol subiti rimangono.



Sampirisi 6: abbatte Di Francesco durante una delle tante incursioni avversarie. La sua fascia è particolarmente battuta ma lui non perde la bussola.



Simic 5.5: reduce da prestazioni convincenti, oggi fatica. Non solo Palacio a dargli noia ma tutto il reparto avanzato.



Ceccherini 6: anche lui sotto costante pressione regge un po' meglio l'urto dei felsinei. La zona centrale è spesso affollata ma lui limita i danni.



Pavlovic 6: non demerita nella copertura della sua fascia dove gli esterni avversari decidono di attaccare con meno insistenza.



Nalini 6.5: sostanza e qualità per l'esterno destro. Quando non è impegnato a dare assistenza a Sampirisi, spinge e lo fa bene: da un suo recupero nasce il gol del momentaneo pareggio dei calabresi.



Barberis 5.5: gli avversari creano sempre la superiorità numerica nella zona centrale del campo e lui ci mette poco del suo per rompere le ripetute azioni avversarie.



Mandragora 5.5: come il compagno di reparto anche lui fatica a mantenere ordine in mezzo, dove il Bologna crea densità e intensità.



Stoian 6: partita di sofferenza come ci si aspettava, ha dalla sua la poca propensione di Krafth a spingere.



(dal 61’ Rohden 6: sostituisce un nervoso Stoian e la partita cambia, salvataggio miracolo su Destro pronto a battere in rete).



Budimir 6.5: quando le occasioni create dai tuoi tendono allo zero devi farne tesoro, lui ci riesce spingendo in rete una conclusione respinta da Da Costa. Fiuto del gol da bomber di razza.



(dal 92’ Simy: s.v.).



Trotta 6: come Budimir cerca di sfruttare la sua imponente stazza per impensierire i centrali avversari e realizza un gol su rigore spiazzando nettamente Da Costa.



(dall’83 Izco: s.v.).





i suoi partono male ma con umiltà crescono durante il match e ottiene la sua seconda vittoria consecutiva.