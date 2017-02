Crotone-Juventus 0-2



Cordaz 5,5: legge la distinta con le formazioni e si fa il segno della croce. L’attacco bianconero inizialmente gigioneggia e lui cala un po’ di tensione. Errore. Sulla prima rete poteva fare qualcosa in più.



Rosi 5,5: oggi l’esperienza doveva portarla lui; lo fa fino ad un certo punto, ovvero fino al vantaggio juventino.



Ceccherini 5,5: l’approccio alla gara è senza sbavature, come spesso è successo in questa stagione. Quando Hiuguain e Mandzukic decidono di rientrare nei loro corpi, non può fare muro.



Ferrari 5,5: trema per la prima volta, come tutta la retroguardia, solo al 45’ e, considerando la potenza di fuoco che Allegri gli ha messo contro, non gli pare vero. I gol bianconeri lo riportano sulla Terra.



Mesbah 5,5: è stato l’ultimo giocatore, di quelli in campo stasera, a segnare alla Vecchia Signora: era il 2011 e vestiva la maglia del Lecce. Quel giorno i salentini fecero l’impresa, oggi il miracolo non si è ripetuto



Sampirisi 5,5: sul suo binario si alternano Pjaca e Dybala, non proprio due passati di lì per caso. Tra le due ali è quella che deve dare più man forte alla difesa: lo fa, anche se così rinuncia a qualsiasi sogno di gloria.



(dal 70’ Acosty 5: Entra per dare più brio ma fallisce totalmente).



Capezzi 5,5: prova a spaventare Buffon con un tiro da fuori, ma il tentativo non è degno del capitano della nazionale. Anche lui, come il compagno di reparto, è troppo timido.



Barberis 5,5: la Juve ha fatto, in media, l’80% di possesso palla in questo match; va da sé che la palla tra i suoi piedi sia transitata poco e niente. Khedira e Rincon non sfornano una delle loro migliori prestazioni, ma lui si fa intimorire lo stesso.



Stoian 6: il migliore dei suoi. Con i pochissimi palloni che ha a disposizione cerca di fare gioco, saltare l’uomo, trovare la porta, ma predica nel deserto. Sconsolato.



Tonev 5: in questo campionato lo si è visto veramente pochissimo. In questa partita resta fedele al trend stagionale.



(dal 78’ Trotta s.v.)



Falcinelli 5,5: che la coppia Bonucci-Rugani non fosse quella empolese composta da Costa e Bellusci, infilata tre volte, lo sapeva anche un bambino. Tiene poco palla in avanti e di conseguenza la squadra viene schiacciata. L’impressione è che non potesse far di più. Abbandonato.



(dall’84’ Suljic s.v.)





All. Nicola 5,5: “Come si ferma la Juve? Beh, se non si presentassero non sarebbe male…”, così Nicola alla conferenza stampa prepartita. Al di là delle battute, non proprio una bella iniezione di fiducia per i suoi. La gara sembra mettersi su un binario inaspettato ma poi la Juve decide di fare la Juve. Nessuno ha potuto nulla contro il “killer instinct” bianconero, figuriamoci lui. La partita da vincere era quella di Palermo.