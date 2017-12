Crotone-Napoli 0-1



​Cordaz 7: evita che all’intervallo il passivo sia peggiore, poi risolutivo in almeno altri tre episodi.



Faraoni 5: tolto dalla naftalina e buttato nella mischia e, considerata la prestazione, sarebbe stato meglio tenerlo ancora nel cassetto. Da una sua marcatura fiacca nasce il vantaggio partenopeo. Insigne, Allan e Hamsik contro di lui fanno quello che vogliono.



(dall’81’ Aristoteles s.v.)



​Ceccherini 6: il trio offensivo azzurro gira a mezzo servizio e lui non traballa.



​Simic S. 5,5: i problemi non nascono per demeriti suoi, ma non riesce neanche ad impedirli. Dura 45 minuti. Appiedato.



(dal 46’ Sampirisi 6: entra a freddo e per di più fuori ruolo per la moria di centrali difensivi. No trema davanti all’attacco campano).



Martella 5,5: guadagna spesso il fondo, ma è un fuoco di paglia.



​Rohden 5,5: oggi più che motore Volvo, in versione muletto Ikea. Spremuto.



​Barberis 5: sbaglia 2-3 appoggi facili in avvio di gara, non cresce col passare dei minuti. Involuto.



(dal 73’ Crociata 6,5: suona la carica con una saetta di rara precisione che impegna non poco Reina. Forse entra troppo tardi).



Mandragora 5,5: deciso passo indietro rispetto alle ultime uscite. Lì in mezzo è soffocato dalla morsa partenopea.



Trotta 5,5: paradossalmente meglio in fase di copertura. Il punto è che da un attaccante ci si aspetterebbe altro. Cerca la beffa di pallonetto su Reina, ma la palombella fa solo il solletico al portiere iberico. Snaturato.



​Budimir 5,5 solito impegno, solita dedizione, ma i centrali partenopei non gliela fanno neanche annusare. Viene lasciato solo in un’unica occasione, e infatti è in offside. Logoro.



​Stoian 6: scalda l’atmosfera con una giocata delle sue: serpentina da sinistra a convergere verso il centro e destro secco che lambisce il palo. E’ quello che ha beneficiato di più dal cambio in panchina, ma non riesce a dare continuità alla sua vivacità.



All. Zenga 5,5: diciamo che mettere Faraoni su Insigne non è stata proprio un’ottima idea. Al di là di ciò, i suoi sono parsi scarichi e disorientati sin dalle prime battute di gioco. I cambi hanno sortito effetti solo in parte, forse avrebbe dovuto correggere prima. Capodanno di penitenza.