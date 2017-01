Genoa-Crotone 2-2



Cordaz 6: poco sollecitato, si limita a svolgere l'ordinaria amministrazione. Incolpevole sui gol.



Sampirisi 6: non si emoziona nello stadio che l'ha visto crescere e debuttare in Serie A. Gioca con ordine, limitando al minimo le sortite offensive.



Ceccherini 6: si fa bucare dal filtrante di Cofie che vale il primo vantaggio del Grifone. Si riscatta con la zuccata che vale l'1-1 e con quella da cui nasce il 2-2.



Ferrari 6: complice con Ceccherini nel buco che permette a Simeone di trovare la via della rete. Nella ripresa regala letteralmente a Pandev un rigore assolutamente evitabile. Come il compagno di reparto si fa perdonare con un colpo di testa decisivo.



Rosi 5,5: non lesina le maniera cattive per arginare un Laxalt pur non in formissima, tanto da venire ammonito in una gara tutt'altro che cattiva. Rischia la frittata in un paio di occasioni con disimpegni quantomeno azzardati.



Stoian 6: punto di riferimento dei calabresi nonostante la posizione defilata sulla destra. Manca il guizzo decisivo pur creando sempre apprensione.

(dal 75' Martella 6: Nicola si affida a lui per garantire più copertura ai suoi dopo aver raggiunto il secondo pareggio)



Crisetig 6: gara ordinata per il giovane regista pitagorico. Pochi lampi ma nessuna sbavatura. Ammonito nel finale per un fallo tattico su Pandev.



Barberis 6,5: scolastico, cerca di fare sempre la giocata più facile rispetto a quella più utile. Compensa lo scarso coraggio con una buona dose di generosità che spesso lo fa attivare primo sulla palla. Batte le due punizioni da cui nascono le reti degli ionici.



Rohden 6,5: prezioso nel garantire i giusti equilibri al collettivo di Nicola- Infaticabile sulla destra, si propone in avanti e ripiega in appoggio.



Falcinelli 5,5: lo scarso aiuto ricevuto da Trotta lo costringe a fare reparto quasi da solo, limitandone inevitabilmente l'incisività.



Trotta 5: troppi errori sia in fase di appoggio che di controllo. Sull'1-1 si divora il gol del vantaggio sparando a lato a botta sicura.



All. D. Nicola 6,5: conquista un punto tutto sommato meritato rimontando due volte il suo ex Grifone nella propria tana. Nonostante la classifica impietosa dia poche speranza, la sua squadra ci mette il cuore, dimostrando con i fatti di credere ancora in una salvezza che appare miracolosa.