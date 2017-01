Lazio-Crotone 1-0



Festa 7: Nega la rete ad Immobile con un buon riflesso, poi si oppone al tiro di Parolo. Ringrazia la traversa sul calcio di rigore di Biglia. Nel primo tempo è il grande protagonista, con 3 grandi parate, nella ripresa altro grande riflesso su Immobile, poi deve capitolare, proprio allo scadere.



Sampirisi 6,5: Rohden gli lascia spesso la fascia, e Luis Alberto tende ad accentrarsi. Le poche volte che il Crotone sale nel primo tempo, si sgancia per aiutare i compagni. Volenteroso, uno dei più reattivi.



Ceccherini 6: Al centro soffre la mobilità di Immobile, che raramente si ferma per qualche secondo. Nella ripresa la Lazio sale con maggior difficoltà ma più continuità. Capitola allo scadere.



Ferrari 6: Anche lui, come il collega, deve limitare l’onnipresenza di Immobile, lo fa con decisione. Allo scadere anche lui deve alzare bandiera bianca.



Martella 6: Lombardi dalla sua parte è molto vivace, prova a chiudere come può. Si propone tanto, generoso, certo dovrebbe regalare un pochino di qualità in più. Ci si aspetta anche qualche errore di meno, in Serie A.



(Dal 92’ Simy s.v.)



Rohden 6,5: Prova spesso a tagliare, lasciando la fascia a Sampirisi, in fase di non possesso è sempre in agguato, sempre in pressing forte. Gli viene annullato (correttamente) un gol su una grossa ripartenza nella ripresa.



Crisetig 6: Deve mettere ordine nel centrocampo del Crotone, spesso scavalcato dai lanci fulminanti della Lazio. Pulito, spesso con tocchi di qualità, poi nella ripresa si fa schiacciare troppo.



Barberis 6: Qualche difficoltà nel limitare gli strappi delle mezzale biancocelesti, nella ripresa favorito da una maggiore organizzazione della squadra di Nicola. Una partita di sostanza, ad inseguire e pressare.



Stoian 5,5: All’inizio è vivace, si abbassa per prendersi qualche pallone. Va a contatto con Lombardi in area e causa il calcio di rigore che Biglia fa impattare sulla traversa. Si gioca le sue chance, poi Nicola lo richiama in panchina per Palladino, quando è sparito dai radar.



(Dal 52’ Palladino 6: Si fa vedere, prova a spingere i suoi con esperienza e sostanza. Qualche dubbio su un contatto in area ai suoi danni, da rivedere).



Falcinelli 6,5: Il suo duello con Hoedt è praticamente a tutto campo, sfortunato, nel primo tempo Marchetti gli nega la gioia del gol con un miracolo. Sempre il più pericoloso dei suoi, quando viene servito è uno dei più lucidi.



Trotta 6: Si muove spesso in coppia con Falcinelli, grosso lavoro in fase di non possesso per lui. Prova a tenere alto qualche pallone in più. Nicola lo fa uscire per chiudere gli spazi.



(Dall’81’ Rosi s.v.)





All. Nicola 6: Fuori casa i suoi fino alla gara dell’Olimpico avevano racimolato solo un punticino. Fino al 90’ era quasi riuscito a regalarsi il primo punto del 2017, fino al gol di Immobile che lo fa capitolare. Peccato, perché la prestazione era stata ordinata, decisa, attenta. Quasi perfetta, ma quel quasi nella lotta per restare in Serie A rischia di essere decisivo.