Atalanta-Crotone: 5-1



Cordaz 5: si ritrova Petagna davanti e tuffarsi non serve a nulla, il bomber è cinico. Devia poi un gol fatto di Gomez su magia di Petagna, ma subito dopo è impreparato per il guizzo di Caldara e per la furia di Ilicic. Nella ripresa devia il tiro di Gomez e salva i suoi da una figuraccia che poi invece diventa inevitabile.



Ceccherini 6: meglio del compagno Cabrera, pressa Gomez e gli lascia poco margine di manovra.



Ajeti 5: fatica fin dai primi minuti ma quando al 38’ si trova davanti Ilicic non riesce a far nulla per contrastarlo nonostante l’appoggio di altri due compagni. Si fa ammonire per l’ennesimo fallo inutile su Gomez al duplice fischio.



Cabrera 5: si fa mangiare sul passaggio di Ilicic che diventerà poi il gol del vantaggio atalantino. Male su quella fascia, i nerazzurri possono viaggiare in libertà. Si lascia scappare Ilicic in un 3 contro 1 e non dà contributo a Cordaz.



(dal 25’ st Budimir 6: prova a far pressioni su Toloi e si spinge in area ma Caldara vince lo scontro. Dà comunque una spinta che prima mancava).



Sampirisi 6: una dura lotta con Petagna per chi è più massiccio e riesce a ritagliarsi spazio, vince facile invece nell’uno contro uno con Gomez.



Rohden 5,5: tenta di pungere a inizio ripresa ma è poco convinto e non spaventa Berisha. Spesso cammina e non corre a creare. Quando si fa trovare davanti a Berisha c’è Caldara a contenerlo.



Barberis 5: colto impreparato su tutti e tre i gol, non riesce a fermare clamorosamente Ilicic nonostante lo accerchiasse da buona posizione.



(dal 13’ st Kragl 5: quando finalmente ha la palla davanti a Berisha la spreca cadendo a terra. Non è quello che serve al Crotone).



Izco 6: prova a contenere Freuler commettendo falli e facendolo arretrare. Ci riesce.



Pavlovic 5,5: non sa se è più utile in difesa o in fase offensiva alla fine non fa entrambe le cose e vaga per la fascia destra. Nella ripresa si fa superare dal più fresco Orsolini.



Tumminello 6: arriva la sua prima conclusione (anche perché poco servito da Stoian) ed è fuori di molto. C’è un motivo per cui il Crotone è ancora a secco di gol. Pericoloso sul finire del primo tempo per l’unico tiro del Crotone che comunque non sorprende Berisha. Al quarto della ripresa tira verso Berisha ma gli telefona. Non basta.



Tonev 6: sfortunato, dopo pochi minuti deve lasciare il campo per un infortunio



(dal 9’ pt Stoian 5,5: gioca con la sfera ma non serve di precisione Tumminello e ogni palla in area diventa inutile nel giro di poco





All. Nicola 5,5: la fascia destra non è contenitiva, può contare solo su Sampirisi sulla sinistra. L’attacco è da mani nei capelli e diventa protagonista suo malgrado di un infelice record della squadra.