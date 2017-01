Crotone-Bologna: 1-0



Cordaz 6: lo schermo alzato dai compagni lo protegge da quasi ogni pericolo, Dzemaili escluso.



Rosi 6: sfida in velocità con Di Francesco molto equilibrata, tutto sommato regge l'urto e cerca di supportare anche la fase di attacco.



Ceccherini 5.5: inizia bene ma verso la fine gli equilibri si rompono e mettono in difficoltà tutto il reparto arretrato.



Ferrari 5.5: bene fino all'occasione del gol, colpevole di aver lasciato troppa libertà a Dzemaili.



Martella 6: la catena di sinistra con Palladino funziona bene, col terzino più abile in fase difensiva che di spinta.



Rohden 5.5: non propriamente nel suo ruolo ma non demerita. Costringe Masina e Di Francesco ad abbassare molto il baricentro e spreca l'unica clamorosa opportunità dei suoi. (dal 77’ Simy 6: il migliore dei subentranti, aggiunge chili e centimetri al reparto d'attacco).



Capezzi 6: prestazione generosa, accompagna entrambe le fasi con continuità. (dal 57’ Nalini 5.5): da ricordare un dribbling che costa il giallo a Maietta, per il resto apporto quasi nullo).



Crisetig 5.5: dovrebbe passare dai suoi piedi il gioco dei calabresi ma non aggiunge molto del suo alla manovra. Incisivo in un paio di occasioni ma sprecone.



Palladino 6.5: se il Crotone ha qualche occasione di rendersi pericoloso è quasi tutto merito suo. La qualità del giocatore è sempre la stessa, e in campo è completamente al servizio dei compagni.



Trotta 5: apporto povero, ha l'occasione di segnare il prezioso gol del vantaggio ma la spreca malamente. (dal 64’ Gnahoré 5: come Nalini, va ad affollare il reparto avanzato intasando gli spazi in maniera tutt'altro che efficace.)



Falcinelli 6: vivace, arriva al tiro con continuità anche se quasi mai in maniera pericolosa.





All. Nicola 5.5: la sua squadra ci prova ma il risultato non è dalla sua parte. E’ una sconfitta pesante che condanna la squadra, con ogni probabilità, alla retrocessione.