Napoli-Crotone 3-0



Cordaz 6: nel primo tempo tiene i suoi a galla salvando su Insigne e Callejon, non ha colpe.



Sampirisi 5: suo il fallo da rigore su Insigne, cala nel finale.



Dussenne 5,5: tiene bene Pavoletti nel primo tempo, suo il fallo su Hamsik per il secondo gol del

Napoli.



(dall’87’ Cuomo sv)



Ferrari 5: tiene bene nel primo tempo, va in difficoltà palese su Mertens nella ripresa.



Martella 5: soffre molto Callejon dalla sua parte.



Rohden 6: gara di corsa e sacrificio.



Crisetig 5: troppo precipitoso e poco concentrato.



(dal 71’ Barberis sv)



Capezzi 5,5: corre moltissimo con scarsi risultati.



Stoian 5: molto attivo nel primo tempo, male nella ripresa.



Falcinelli 5,5: fa a sportellate spesso con Koulibaly, spreca una buona occasione nella ripresa.



Trotta 5,5: spreca l’unica occasione capitata nel primo tempo, cala nella ripresa.



(dal 79’ Acosty sv)





All. Nicola 6: prova a chiudere tutti i varchi ma una volta in svantaggio non può nulla.