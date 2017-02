Atalanta-Crotone 1-0



Cordaz 6,5: come Berisha, non è spesso chiamato in causa, ma si rileva reattivo al 83' dove è protagonista di una doppia parata dapprima su Petagna e poi su Kurtic;



Rosi 7: s'alterna con Ceccherini sulla fascia e la sua velocità comporta movimenti che obbligano Masiello a intervenire. Pericoloso;



Ferrari 6: si fa notare nella prima frazionecon un lancio per Falcinelli che, sulla linea del fuorigico, non aggancia. A seguire, al 58', stende Petagna al limite dell'area e ciò gli costa l'ammonizione;



Claiton 6: insieme a Ferrari, si oppone con robustezza ad ogni tentativo nerazzurro e gestisce bene la sua posizione



(71' Nwankwo);



Ceccherini 6,5: sostiene Rosi sulla fascia;



Barberis 5: nei primi 20' è bloccato come il compagno di reparto Crisetig e la punizione calciata al 33' è segno di una giornata no. Tutto da rifare;



Crisetig 5,5: stenta a mettersi in luce e lo si nota al 66', quando si becca l'ammonizione per un fallo da dietro su kessie;



Acosty 6: a centrocampo non fa moltissimo, ma, laddove ha la possibiliità di portarsi avanti, non si tira indietro ad attaccare, infatti, suo è l'unico tiro pericoloso (sino a quel momento per il Crotone) verso la porta che impegna Berisha al 72'



(76 Nalini);



Sampirisi 6: meno potente e veloce rispetto all'opposto compagno di corsia, Rosi;



Stoian 6,5: quando puù, cerca di scappare via a Conti, ma la 'destra' atalantina gli risulta imperforabile. Nelle prime battute del secondo tempo, appare più vicino a Falcinelli, tenendo così la squadra alta. Ma Nicola, al 61', sceglie di sostituirlo



(61' Tonev);



Falcinelli 6: unica punta, per certi versi assomiglia a Petagna, non segna ma crea movimenti interessanti, oltre che ad aiutare i compagni nella linea di metà campo;



All. Nicola 6: il suo 3-5-2 regge per buona parte della gara, fino a quando non ci pensa Conti a sbloccare il tabellino. Peccato, ne sarebbe valso un buon pareggio contro una delle squadre più forti del momento.