Crotone-Sassuolo 0-0



Cordaz 6: attento su più di un’occasione.



Rosi 6,5: nonostante la presenza di Politano, si stacca con una certa continuità. Trova anche il tempo di rendersi pericoloso, visto che dai suoi piedi passa la palla per un ipotetico vantaggio. L’ammonizione arriva puntuale.



Ceccherini 6,5: i frame degli errori di Claiton contro il Cagliari gli passano continuamente per la mente, ma quando capisce che al suo fianco c’è Ferrari, un po’ si tranquillizza.



Ferrari 6: rientra dalla squalifica consapevole di essere mancato come il pane. Insicuro in certi frangenti e sfortunato in proiezione offensiva.



Martella 6,5: più attento a difendere che ad attaccare anche perché, sulla sua fascia, l’avversario si chiamava Domenico Berardi. Fa capolino in area avversaria solo dopo l’uscita del 25 neroverde. Attento.



Rohden 6,5: solito moto perpetuo. Da ala pura in fase di non possesso, o da interno quando la squadra ha il pallone, per lui non fa differenza.



(dal 72’ Acosty 5,5: entra ma non cambia il corso degli eventi).



Crisetig 6: Nicola incassa la fiducia, e di conseguenza la incassa anche lui come “mente” del centrocampo rossoblù. Ordinato, ma niente di eclatante.



Capezzi 6: gioca con semplicità.



Stoian 6: meno pimpante rispetto alle ultime uscite, ma sempre nel vivo del gioco.



Simy 5: sensazione strana non vederlo entrare solo nei minuti di recupero finali. Per dare una scossa alla classifica Nicola le pensa tutte, anche questa, ma la mossa ha degli scontati esiti fallimentari.



(dal 59’ Trotta 6: l’avvicendamento con Simy stupisce tutti, in primis lui. Il pallone giusto, come regola del gol dell’ex vuole, capita proprio a lui, però Acerbi gli nega la gioia).



Falcinelli 6,5: per lui questa gara non poteva essere come le altre. L’allenatore non gli dà certo una mano dirottandolo sull’esterno e allontanandolo dal cuore dell’area, ma lui ci mette tanto impegno.





All. Nicola 6: Ancora una volta le buone notizie arrivano dagli altri campi. Un punticino soffiato all’Empoli, ma una gara in meno alla fine. Vabbè che c’è chi crede ai miracoli, ma la carta Simy poteva benissimo risparmiarsela. Buona prestazione, ma quanti rimpianti.