Crotone-Hellas Verona 0-0



Cordaz 6: serata tranquilla. Praticamente non viene mai impegnato.



Sampirisi 6: tiene bene a bada Verde. Davanti però non riesce ad aiutare Faraoni.



Ajeti 6: titolare al posto dello squalificato Ceccherini, gioca un match attento, facilitato anche dall'assenza di una vera punta per più di un'ora nell'attacco del Verona.



Cabrera 6,5: concentrato, non sbaglia quasi niente. Dimostra di possedere una buona tecnica con qualche bel lancio per le punte.



Martella 5,5: attento su Cerci per tutta la gara. Non riesce mai a spingere come gli è consueto fare.



Faraoni 5,5: attento, gioca una partita diligente, anche se davanti si vede molto poco.



(dal 77' Crociata sv: gioca troppo poco per poter incidere. Si segnala solo per una buona conclusione facilmente sventata da Nicolas).



Barberis 6: parte male, sbagliando tanto in impostazione. Cresce nella ripresa innescando alcuni pericolosi contropiede non sfruttati dalle punte rossoblù.



Mandragora 6: discreta prestazione anche per il centrocampista di proprietà Juve. Disegna traiettorie pericolose sulle palle inattive, che però non vengono mai sfruttate a dovere.



Stoian 5,5: fa tanto movimento, ma non riesce quasi mai a dare intensità alla sua azione e Nicola decide così di sostituirlo. Poco incisivo.



(dal 68' Kragl 6: entra provando a dare una svolta alla partita. Non riesce però ad incidere).



Budimir 6,5: si danna l'anima per 95 minuti senza riuscire a trovare la zampata vincente. Lotta senza sosta su ogni pallone, peccando però in lucidità.



Trotta 5,5: parte bene creando più di un grattacapo alla difesa gialloblù. Cala vistosamente nella ripresa.



(dal 82' Simy sv: non ha alcuna occasione utile per cambiare il corso del match).





All. Nicola 6: il Crotone gioca una discreta partita, creando più occasioni di un Verona molto compassato. La squadra c'è, ma manca un po' di fantasia sugli esterni. Tutto sommato conquista un buon punto viste le tante assenze.