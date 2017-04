Sampdoria-Crotone 1-2



Cordaz 6: non può nulla quando Schick gli si presenta di fronte a porta spalancata, è invece reattivo a chiudere in uscita su Quagliarella e lo stesso Schick nella ripresa.



Rosi 6,5: spesso stringe per aiutare i centrali quando la Samp cerca di lanciare Schick o Quagiarella. Stravince il duello con Fernandes.



Ceccherini 6: rischia di combinare la clamorosa frittata in avvio, con un liscio che si stampa sul palo alla sinistra di Cordaz. Bravo nel finale a resistere al ritorno doriano, spazzando spesso di testa.



Ferrari 5,5: di Schick riesce soltanto a prendere il numero di targa. L'attaccante ceco, nel primo tempo, lo fa letteralmente impazzire. Migliora nella ripresa, si fa vedere anche in avanti per sfruttare la sua statura sui calci piazzati.



Martella 6,5: a sinistra si propone con continuità, favorito anche dalla posizione di Bereszynski che non si sgancia spesso nel primo tempo. Gioca molto alto, rientra in maniera puntuale.



Rohden 6: interessante il suo apporto in fase di spinta nei primi minuti. Dopo un avvio grintoso, Dodò gli prende le misure e il suo apporto alla manovra offensiva diminuisce drasticamente.



(dal 58' Stoian 6: entra con un altro passo rispetto a Rohden, la retroguardia doriana lo soffre).



Barberis 6: in difficoltà in mezzo al campo anche a causa del pressing asfissiante dei doriani, perde qualche pallone di troppo senza riuscire ad organizzare le ripartenze. Quando il Crotone trova l'1-1, però, prende coraggio e cresce.



Crisetig 6: vale lo stesso discorso fatto per Barberis. Giocare stretto nella gabbia composta dai mediani doriani e da Bruno Fernandes, che rientra spesso ad aiutare in chiusura. Ha il merito di tenere unito il centrocampo calabrese dopo il pareggio.



Nalini 5,5: dopo il vantaggio doriano cerca di trovare spazio in una posizione più avanzata per dare supporto alle due punte di mister Nicola. E' però piuttosto evanescente.



(dal 79' Acosty s.v.)



Trotta 6: sgomita e lotta contro due clienti scomodi come Skriniar e Silvestre. E' bravo a girare dentro l'area il pallone che Falcinelli tramuta nell'1-1.



(dal 74' Simy 7: entra e trova un gol pesantissimo. Bravo e rapido ad approfittare di una dormita della retroguardia doriana, freddo ad insaccare un pallone che scotta).



Falcinelli 7: in attacco è il più propositivo. Impegna spesso la difesa di Giampaolo, chiamando Puggioni ad un paio di parate importanti. E' il più rapido ad approfittare di una palla sporca all'interno dell'area doriana per realizzare il meritato pareggio. Serve anche l'assist per il raddoppio rossoblù.





All. Nicola 7: il suo Crotone non esce mai di partita, e questa è una qualità fondamentale per una squadra che sogna l'impresa. I cambi ribaltano il volto di una squadra volitiva e coraggiosa, che merita di uscire dal Ferraris tra gli applausi e con tutta la posta in palio. Salvarsi è difficilissimo, non impossibile.