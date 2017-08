Davide Nicola ha bisogno di un attaccante per il suo Crotone. La società calabrese, secondo quanto riportato da Sportitalia, starebbe pensando ad Andrea Pinamonti come rinforzo offensivo. La società del presidente Vrenna e l'Inter lunedì si incontreranno per discutere della possibilità di veder giocare l'arciere di Cles in maglia rossoblù nella prossima stagione.