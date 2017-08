Inizia una nuova avventura. Un'esperienza che spero mi farà crescere tanto come uomo e come calciatore. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa trattativa. La @Juventus che ha assecondato la mia voglia di giocare con continuità, l' @fccrotoneoff che ha creduto in me e mi ha fatto sentire subito a casa. Ora sotto con il lavoro: ci sono degli obbiettivi da raggiungere e conquistare che per questa città valgono davvero tanto! Un post condiviso da Rolando Mandragora (@rolly38) in data: 6 Ago 2017 alle ore 05:13 PDT

Con una nota sul proprio profilo Instagram,ha parlato del suo trasferimento dallaal Crotone: ''Inizia una nuova avventura. Un'esperienza che spero mi farà crescere tanto come uomo e come calciatore. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa trattativa. La Juventus che ha assecondato la mia voglia di giocare con continuità, il Crotone che ha creduto in me e mi ha fatto sentire subito a casa. Ora sotto con il lavoro: ci sono degli obbiettivi da raggiungere e conquistare che per questa città valgono davvero tanto!''.